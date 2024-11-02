Аналитик MRG Муртазин заявил, что средний срок жизни смартфона вырос до 5,5 года

Сейчас россияне все больше отдают предпочтение покупке более дорогих флагманских моделей смартфонов вместо недолговечного устройства с ограниченным функционалом. При этом продукция Apple теряет спрос на российском рынке, уступая место более технологичным китайским брендам. Об этом рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сайту «Аргументы и факты» .

Так, свыше 80% премиального рынка занимает продукция корейской фирмы Samsung. Эта техника в разы качественнее Apple, при этом дешевле на 20-25%. Нишу более низкого ценового сегмента занимают модели Huawei и Honor. Эксперт отметил, что лидером массового сегмента российского рынка гаджетов остается Xiaomi, которому принадлежат бренды Poco и Redmi.

За 2024 год стоимость смартфонов в России возросла в среднем на 15%. На фоне этого увеличился срок эксплуатации телефонов до пяти с половиной лет, добавил Муртазин.