Аналитик MRG Муртазин заявил, что хранение электросамоката в квартире может привести к пожару

Электронные средства индивидуальной мобильности, такие как электровелосипеды и электросамокаты, могут быть потенциально опасны при хранении в доме. Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с ИА НСН сравнил их с «бомбами замедленного действия», способными привести к возгоранию всей квартиры.

Накануне в Ростове-на-Дону электровелосипед стал причиной задымления в квартире. Жильцы успели извлечь устройство на лестничную площадку до того, как оно полностью загорелось.

Муртазин считает, что проблема могла возникнуть из-за повреждения ячейки аккумулятора, например, при падении устройства. Хотя электровелосипеды можно заряжать от стандартной розетки 220 Вольт, процесс зарядки длится шесть-семь часов и может сопровождаться сильным нагревом блока, что увеличивает риск воспламенения и пожара в квартире.