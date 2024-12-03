Аналитик Миролюбов посоветовал не ждать скидок на хлеб и сухие завтраки до конца года

В настоящее время ретейл активно развивает торговые точки с минимальными наценками на позиции, из-за чего и произошло резкое сокращение количества желтых ценников. Об этом сообщил Life со ссылкой на данные опрошенных экспертов.

Как рассказал аналитик Денис Миролюбов, до конца 2024 года вряд ли получится встретить скидки на хлеб, сухие завтраки, майонез, шоколад и корма для животных.

«В ближайшее время мы будем наблюдать внедрение краткосрочных скидок уже внутри долгосрочных. То бишь покупатели начнут замечать падение цен от уровня уже сниженных и будут воспринимать эту цену со скидкой как регулярную», — отметил специалист.

По словам Миролюбова, соответствующая стратегия не коснется непродовольственных товаров.