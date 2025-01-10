Аналитик Михайлов: кибератаки актуальны как среди компаний, так и среди частных лиц

Руководитель направления информационной безопасности iTPROTECT Кай Михайлов сообщил РИАМО , что популярные виды кибератак, такие как вирусы, фишинг и спам, одинаково актуальны как для компаний, так и для частных лиц. Основное различие между ними заключается в масштабе атак.

Михайлов отметил, что атаки, основанные на манипуляциях людьми, а не на прямом взломе систем, являются разновидностью технологического мошенничества, написал «Петербургский дневник».

Примером могут служить фишинговые звонки для физических лиц и внедрение вредоносных элементов в деловую переписку для юридических. Чистые технические преступления, такие как взлом смартфона, оставленного владельцем, или кража данных с утерянного ноутбука, среди обычных людей встречаются реже, объяснил эксперт.

По его словам, в компаниях подобные инциденты происходят намного чаще, иногда даже на регулярной основе.