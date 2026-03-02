Аналитик Михайлов допустил снижение поддержки Украины со стороны США в случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке

Руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов прокомментировал ситуацию, связанную с возможным перерастанием локального конфликта в масштабную войну на Ближнем Востоке. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он подчеркнул, что обострение ситуации в регионе приведет к концентрации внимания и ресурсов основных мировых игроков на этом театре военных действий.

Михайлов указал, что в случае затяжного конфликта между Ираном и Израилем с участием США внимание мировой общественности и дипломатических усилий будет смещено на Ближний Восток, что негативно скажется на ситуации на Украине.

В условиях дефицита ресурсов и внимания Запада украинская сторона рискует оказаться на периферии международной повестки, потеряв значительную часть поддержки со стороны западных стран.