Аналитик Мемрук разъяснила механизм расчета туристического налога

Аналитик Евгения Мемрук в беседе с РИА «Новости» разъяснила механизм расчета туристического налога, который с 2026 года составит 2% от стоимости проживания в гостиницах и других местах временного размещения, но не менее 100 рублей в сутки.

Налог будет включаться в цену номера и рассчитываться с учетом НДС. Если гостиница применяет упрощенную систему налогообложения и платит НДС, ставка может составлять 5% или 7%, написал MK.RU.

На примере номера стоимостью 2 000 рублей за сутки без НДС Мемрук показала, что при ставке налога 2% сумма составила бы 39,22 рубля (2 000 × 2/102). Однако, поскольку минимальный порог — 100 рублей за сутки, налог будет взиматься именно в этом размере. При трехдневном проживании сумма налога составит 300 рублей.

Туристический налог относится к местным налогам и вводится по желанию регионов. Он действует в России с 1 января 2025 года. В 2025 году ставка составляла 1%, в 2027-м вырастет до 3%, в 2028-м — до 4%, а с 2029 года достигнет 5%. В 2026 году налог уже введен в большинстве регионов страны.