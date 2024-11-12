Аналитик Меджинов посоветовал не хранить пароли в файле или браузере, чтобы обезопасить себя от мошенников

Чтобы уберечь персональные данные от мошенников, необходимо создавать сложные пароли. Не рекомендуется сохранять их в браузере или текстовых файлах, рассказал ведущий аналитик в сфере кибербезопасности MТС Web Services Джамил Меджидов в беседе с РИА «Новости».
Он также отметил, что остановить злоумышленников зачастую может двухфазная аутентификация. Аферисты могут за считаные минуты взломать короткий пароль из букв и цифр, приводит слова эксперта сайт kp.ru.
Чтобы этого избежать, следует добавить к коду символы и знаки препинания. В этом случае шансы на успешный взлом практически сводятся к нулю, резюмировал Меджидов.
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