Аналитик Меджидов: хакеры могут взломать устройство с помощью Bluetooth

Хакеры способны взломать практически любое устройство с помощью Bluetooth. Об этом рассказал ведущий аналитик в сфере кибербезопасности МТС Web Services Джамил Меджидов в беседе с РИА «Новости».

По его словам, злоумышленники применяют программы, фиксирующие активные Bluetooth-соединения поблизости и помогающие увидеть историю подключений.

«[Хакеры] могут обмануть Bluetooth-устройство пользователя, воспроизведя такую доверенную сеть, которой они управляют. После чего телефон подключится к ней автоматически», — пояснил эксперт.

Таким образом злоумышленники получают возможность перехватывать данные и управлять гаджетом на расстоянии, добавил сайт «Аргументы и факты».

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