Аналитик Малышкин предостерег от угроз при обходе замедления Telegram

В мессенджере Telegram появились каналы и чат-боты, которые предлагают скачать обновления, прокси-сервисы и VPN для обхода замедления и блокировки приложения. Однако такие файлы могут оказаться вредоносными и привести к краже данных с устройства. Об этом рассказал аналитик центра мониторинга киберугроз «Спикател» Роман Малышкин в беседе с RT .

Он добавил, что мошенники часто используют актуальные темы для своих схем, хотя их цели остаются неизменными — получить доступ к учетным данным или банковским картам пользователя.

Для защиты от подобных угроз эксперт рекомендовал внимательно относиться к ссылкам, по которым предлагают перейти, запретить автоматическое добавление в группы и использовать двухфакторную аутентификацию вместе с облачным паролем.