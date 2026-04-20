Аналитик Макаров сообщил о схеме обмана с рассылкой смс о штрафах за парковку

Аналитик центра мониторинга киберугроз «Спикател» Святослав Макаров рассказал RT о мошенниках, которые обманывают автомобилистов с помощью смс о штрафах за парковку.

По словам специалиста, злоумышленники рассчитывают, что весной дорожные знаки часто меняются и водитель мог случайно нарушить правила.

«В апреле–мае активизируется сезонная мошенническая схема, нацеленная на автомобилистов и привязанная к сезону дорожных работ», — отметил киберэксперт.

Основная цель мошенников — жители мегаполисов с интенсивным трафиком. В сообщении содержится информация о нарушении, а также сумма и ссылка для оплаты. Цель атаки — заставить жертву перейти по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт.