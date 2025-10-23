Аналитик Лылов счел возможное ужесточение валютных ограничений опасным для экономики
В России обсуждается возвращение уголовной ответственности за незаконные валютные операции. Ситуацию прокомментировал аналитик проекта BitKogan Юрий Лылов, сообщила Общественная Служба Новостей.
По его словам, следует проявлять максимальную осмотрительность при введении регулирующих мер в экономике. Как пояснил эксперт, жесткие запреты часто приводят к отрицательному эффекту, так как люди всегда найдут способы обойти ограничения.
«Если мы вводим лимиты на обороты валюты, <…> это будет влиять на падение уровня долларизации у нас в стране», — подчеркнул аналитик.
На взгляд Лылова, ужесточать валютные ограничения сейчас опасно для экономики.