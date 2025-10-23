Аналитик Лылов счел возможное ужесточение валютных ограничений опасным для экономики

По его словам, следует проявлять максимальную осмотрительность при введении регулирующих мер в экономике. Как пояснил эксперт, жесткие запреты часто приводят к отрицательному эффекту, так как люди всегда найдут способы обойти ограничения.

«Если мы вводим лимиты на обороты валюты, <…> это будет влиять на падение уровня долларизации у нас в стране», — подчеркнул аналитик.

На взгляд Лылова, ужесточать валютные ограничения сейчас опасно для экономики.