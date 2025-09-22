Аналитик Лоссан связал рост цен на золото с действиями Федеральной резервной системы США

Рост цен на золото связан с действиями Федеральной резервной системы США, которая впервые в этом году снизила процентную ставку. Об этом «Известиям» сообщил аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан.

«Дело в том, что золото и государственные облигации США традиционно конкурируют друг с другом как защитные активы. Когда ставки высоки, „трежерис“ приносят стабильный купон, и инвесторы предпочитают именно их. Но как только ФРС начинает снижать ставку, доходность облигаций падает — и капитал частично перетекает в золото», — отметил аналитик.

Лоссан подчеркнул, что интерес к золоту носит и стратегический характер. Например, Национальный банк Польши за последние два года стал одним из лидеров по наращиванию золотого резерва в Европе.

Генеральный директор компании Moneymatika.ru Максим Мольдерф рассказал, что прогнозы аналитиков по стоимости золота к концу года повышаются и находятся на уровне 3,7–3,9 тысячи долларов за унцию. К началу 2026 года цена может достичь четыре тысячи долларов. В рублях при благоприятных условиях возможно повышение стоимости до 12 тысяч рублей за грамм.