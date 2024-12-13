Аналитик Левченко: рост госдолга обернется для США дефолтом
Государственный долг США продолжает расти. Вместе с тем увеличивается и вероятность дефолта в стране. Об этом рассказал финансовый аналитик Владимир Левченко в беседе с «Известиями».
По его словам, Соединенные Штаты постоянно поднимают потолок госдолга, из-за чего дефолт становится единственным вариантом.
«В этом году Америка оказалась в ситуации, когда размер государственного долга вырастает за один календарный год на величину, уже превышающую годовые доходы бюджета США», — пояснил эксперт.
Соответствующую черту специалист назвал точкой невозврата. Государству не поможет даже девальвация, считает Левченко.
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