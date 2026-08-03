Аналитик Лазарева рассказала о компенсации 50% стоимости полиса ОСАГО для ряда россиян

По ее словам, право на эту компенсацию имеют инвалиды любой группы, дети-инвалиды и их законные представители, а также родители или усыновители детей с инвалидностью. Для получения выплаты в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (ИПРА) должна быть запись о необходимости автомобиля по медицинским показаниям.

Важно, что компенсацию может получить только тот, кто лично оплатил полис и указан в договоре как страхователь. Если полис оформлял представитель, он тоже имеет право на выплату, но должен быть вписан в полис как водитель.

Компенсация предоставляется только на один автомобиль в течение одного календарного года и не распространяется на другие виды моторного страхования, такие как каско.

Получить компенсацию можно в беззаявительном порядке — если при оформлении полиса указан СНИЛС и в государственных базах уже есть сведения об инвалидности, записи в ИПРА и привязанном банковском счете. Кроме того, можно сделать это в заявительном порядке — если каких-то данных в системах не хватило. Заявление можно подать через «Госуслуги», лично в клиентской службе СФР или в МФЦ.

В некоторых субъектах, например в Москве, есть дополнительные меры поддержки. Условия региональной выплаты лучше уточнять отдельно — в местном отделении СФР, МФЦ или на региональном портале госуслуг.