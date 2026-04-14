Аналитик Кусков спрогнозировал подорожание домашнего интернета на 8-10%

Интернет-услуги в России могут подорожать на 8-10% в случае введения новых правил для провайдеров, сообщил «Газете.ru» генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

По словам эксперта, если возникнут новые требования, которые повлекут за собой значительные затраты, операторы могут переложить их на абонентов. Среди последствий - рост цен до 30%.

Кусков отметил, что многое будет зависеть от введения лицензирования для провайдеров и стоимости таких лицензий. Только после этого можно будет точнее оценить, насколько вырастут тарифы для конечных пользователей.