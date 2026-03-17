Аналитик Котилевец предложил установить на смартфоне черные обои для экономии заряда

Старший преподаватель кафедры КБ-14 «Цифровые технологии обработки данных» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Игорь Котилевец объяснил в беседе с RT , что изображение на экране может влиять на расход батареи.

Ключевую роль здесь играет не столько сама картинка, сколько технология изготовления дисплея смартфона. По словам эксперта, владельцам бюджетных устройств и старых моделей можно не беспокоиться о выборе картинки — разница будет незначительной.

А вот владельцам смартфонов с OLED-экраном смена обоев может помочь. Чем больше на экране черных областей, тем меньше пикселей активно работает, и тем меньше энергии потребляет дисплей, объяснил аналитик.