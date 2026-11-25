Запрет розничной продажи электронных испарителей в регионах России приведет к увеличению доли черного рынка и возврату части потребителей к традиционным сигаретам. Об этом Общественной Службе Новостей заявил главный редактор отраслевого информагентства «Русский Табак» Максим Королев.

По оценке эксперта, теневой сегмент вейпов уже занимает от 60 до 80%, а после введения запретов в субъектах может вырасти до 90–99%. Основными каналами сбыта нелегальной продукции останутся интернет и продажа из-под прилавка в розничных магазинах.

Королев отметил, что бюджет не получит прямого экономического эффекта от ограничений, поскольку подпольный рынок не платит налоги и акцизы. Рост сборов возможен лишь в случае возвращения курильщиков к легальной табачной продукции.

Ранее в России приняли закон, дающий регионам право самостоятельно ограничивать розничную продажу электронных испарителей.