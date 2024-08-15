Аналитик Кондратьев назвал незнание своих прав самой большой проблемой абитуриентов

К поступлению в ведущие вузы страны нужно готовиться заранее. Абитуриентам очень важно знать свои права, недостаточная информированность считается самой большой проблемой, рассказал аналитик Сергей Кондратьев сайту kp.ru.

По словам эксперта, в приемных комиссиях могут «вешать лапшу» по поводу учета индивидуальных достижений, сроков и способов подачи оригиналов аттестата. Если внимательно не ознакомиться со всеми правилами приема, абитуриент рискует потерять бюджетное место.

Также Кондратьев посоветовал заранее пообщаться с уже поступившими, ходить на Дни открытых дверей и задавать все интересующие вопросы.

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