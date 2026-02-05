Аналитик Климнов заявил, что к концу года доля российских моделей авто превысит 50% рынка

Аналитик агентства «Автостат-Инфо» Александр Климнов в интервью сайту URA.RU предположил, что к концу года российские марки автомобилей, включая продукцию совместных российско-китайских предприятий, могут занять более половины рынка. Эксперт отметил активное развитие локализованных китайских производств под местными брендами, таких как Tenet и Jeland.

Климнов подчеркнул, что с учетом машин, собранных в России, доля автопрома КНР по-прежнему составляет две трети российского рынка. Однако наблюдается тенденция к росту доли совместных брендов и снижению процента чисто китайских автомобилей.

Говоря о локализации производства, аналитик указал на важность роста процента локализации в соответствии со специальными инвестиционными контрактами. «Автотор» уже запустил кластер по производству компонентов, и подобные проекты готовятся для других предприятий. Это будет означать настоящее возрождение автопрома, а не просто конечную сборку.

Что касается цен, то локализация приведет к некоторому сужению предложения, и разница в цене между автомобилями отечественной сборки и моделями, поставляемыми по параллельному или сертифицированному импорту, будет расти. При этом цены на локализованные бренды также будут дорожать из-за НДС.

Параллельный импорт, который был временной мерой для закрытия дефицита, теперь вредит российскому автопрому. Поэтому льгот по параллельному импорту больше нет, и в будущем условия для него станут еще сложнее, подчеркнул Климнов.