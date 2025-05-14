Аналитик Карпычева призвала напоминать детям о правилах использования банковской карты

Финансовый советник Анна Карпычева в беседе с «Москвой 24» предупредила, что детскую банковскую карту могут использовать для финансирования терроризма. Родителям необходимо напоминать детям о правилах безопасного использования карты.

В Госдуме в первом чтении приняли законопроект, запрещающий открывать счета и карты несовершеннолетним без согласия родителей.

Эксперт рекомендует контролировать расходы ребенка до 14 лет через детскую карту, привязанную к счету родителей. Это позволяет видеть, на что ребенок тратит деньги.

По словам Карпычевой, когда подростку исполняется 14 лет, и он оформляет собственную карту, родители уже не видят информацию по ней. В этом случае важно общение с ребенком о финансах.

Анна Карпычева считает важным регулярно разговаривать с детьми о деньгах с раннего возраста. Нужно показывать им, как распоряжаться деньгами, принимать решения о покупках, копить и достигать финансовых целей, соблюдая правила безопасности. Это поможет ребенку грамотно пользоваться своей картой в будущем.