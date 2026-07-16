Аналитик Карпычева посоветовала создать «подушку безопасности» на случай непредвиденных расходов в отпуске

Независимый финансовый советник и бизнес-коуч Анна Карпычева поделилась советами, как избежать финансовых затруднений во время отпуска. Она подчеркнула, что важно правильно распоряжаться отпускными и планировать бюджет заранее, написала «Москва 24» .

Одной из первых финансовых ошибок, по словам эксперта, является восприятие отпускных как неожиданного бонуса, что ведет к неконтролируемым тратам. Чтобы избежать этого, Карпычева рекомендует разделить бюджет на несколько условных кошельков: один — на важные траты после возвращения, второй — на необходимые расходы во время отдыха, а третий — на экскурсии.

Кроме того, эксперт советует создать «подушку безопасности» на случай непредвиденных расходов, таких как покупка лекарств или сувениров. Это поможет избежать использования кредитной карты и дополнительных долгов.

Во время самого отдыха лучше расплачиваться наличными, так как это придает больше осознанности тратам. Карпычева отмечает, что деньги на карте люди физически не видят, поэтому их легче тратить.

Также стоит помнить о ценах на питание в туристических местах, которые могут быть завышены на 40% и более. Поэтому эксперт рекомендует искать более приемлемые варианты питания, немного удалившись от центральных улиц.