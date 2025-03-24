Аналитик Юшков: украинские АЭС могут стать объектами интереса для США

Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ТАСС сообщил, что украинские атомные электростанции могут стать объектами интереса для США.

На его взгляд, Вашингтон стремится компенсировать затраты на оказанную Киеву ранее помощь. Он также упомянул АЭС, назвав их генерирующими прибыль активами, помимо редкоземельных металлов. При этом Юшков добавил, что стоимость вырабатываемой оставшимися на территории Украины Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской атомными станциями электроэнергии невелика, написал «ФедералПресс».

Что касается Запорожской АЭС, российская и американская стороны могли бы создать совместное предприятие для продажи электроэнергии украинским потребителям.