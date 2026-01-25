Аналитик Юшков оценил изменения в законодательстве, касающиеся экспорта бензина

Эксперт энергетического рынка Игорь Юшков в беседе с «АБН24» рассказал о грядущих изменениях в законодательстве Российской Федерации, касающихся экспорта бензина. Речь идет о снятии ограничений на продажу топлива за границу, которые были введены в августе предыдущего года.

Тогда причиной наложения моратория на экспорт стали опасения дефицита горючего на внутреннем рынке. Причиной была приостановка работы нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в результате атак на инфраструктуру. Запрет на экспорт бензинового топлива распространился на всех производителей, включая переработчиков, трейдеров и посредников. Власти ввели ограничения с целью обеспечения бесперебойного снабжения топливом внутреннего потребителя.

Теперь ситуация стабилизировалась, что открыло возможность возобновить экспортные операции. Потребление бензина в зимний период традиционно падает, так как автовладельцы реже пользуются транспортными средствами. Нефтеперерабатывающие заводы смогли восстановить работу после кратковременных перерывов, вызванных повреждениями оборудования. Дополнительные объемы импорта из Белоруссии помогли восполнить временные пробелы в снабжении внутреннего рынка.

Благодаря постепенному восстановлению равновесия между производством и спросом, правительство планирует отменить запрет на экспорт бензина с начала февраля следующего года. Это обеспечит дополнительное поступление доходов от продажи продукции за рубеж и снимет избыточное давление на рынок. Производители смогут воспользоваться новыми возможностями для сбыта продукции, увеличив прибыль и инвестиции в модернизацию производств.