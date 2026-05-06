Аналитик Якубович заявил, что повышение зарплат для привлечения редких специалистов на практике не работает

Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в интервью RuNews24.ru рассказал, что уровень зарплаты, вопреки распространенному мнению, не является главным мотиватором для большинства работников.

По его словам, только 15–20% сотрудников считают доход решающим фактором при выборе работы. Для привлечения редких специалистов простое повышение зарплат часто оказывается неэффективным. Все большее значение приобретают нематериальные стимулы.

В числе ключевых критериев выбора работы эксперт выделил атмосферу в коллективе, условия труда, отношения с руководством, возможности карьерного роста, уровень зарплаты, добавила «ТСН24».