Аналитик Якубович объяснил, что норматив приезда скорой в 20 минут служит ориентиром, а не стандартом

Правительство утвердило программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи на 2026–2028 годы, сохранив норматив времени прибытия скорой по экстренным вызовам в 20 минут. В беседе с RuNews24.ru свое мнение высказал эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.

Он пояснил, что показатель не является жестким федеральным стандартом, а служит ориентиром для формирования региональных маршрутизационных систем. Фактическое время ожидания помощи может варьироваться в зависимости от конкретной территории и условий вызова.

По словам аналитика, регионы могут корректировать норматив с учетом объективных факторов, таких как большие расстояния, состояние дорог и низкая плотность населения, добавила gazeta.spb.