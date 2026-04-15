Аналитик Иванинский заявил, что наличие офиса у банка не является необходимостью

Россия входит в число мировых лидеров по уровню развития онлайн-услуг и широте их спектра. В связи с этим наличие физического офиса у банка перестало быть обязательным, отметил в интервью ИА НСН директор Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский.

По его словам, решение банка о закрытии офиса продиктовано прежде всего стремлением сократить издержки. Содержание отделения связано с расходами на аренду и оплату труда сотрудников, написала «Газета.Ru».

«Все банки тратят огромные деньги на маркетинг как офлайн, так и онлайн. Если у банка в городе присутствует физическая точка, то для него стоимость онлайн-маркетинга, по некоторым оценкам, в три раза ниже, чем если такой точки нет», — подчеркнул эксперт.

Иванинский объяснил, что банки не планируют массово закрывать все офисы: закрываются лишь те, которые не приносят ожидаемого эффекта. При этом формат отделений меняется — на смену крупным офисам приходят более компактные и мобильные точки.