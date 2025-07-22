Аналитик Хорьков указал на снижение инвестиций в новые проекты по недвижимости

Аналитик Российской гильдии риелторов Михаил Хорьков в беседе с « ФедералПресс » сообщил, что в 2025 году запуск новых проектов по недвижимости продолжает снижаться.

По словам эксперта, в январе–мае объем выведенных на рынок квадратных метров снизился на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

«Снижение инвестиций в новые проекты — это естественная и логичная реакция рынка на падение спроса, которое произошло после отмены льготной ипотеки и роста ставок по рыночным программам», — отметил специалист.

Его коллега Ксения Чернецкая подчеркнула, что сегодня основным инструментом, позволяющим сохранить доступность жилья на первичном рынке, считаются различные схемы рассрочки платежей и коммерческие субсидии.