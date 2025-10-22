Аналитик Голованова рассказала, все многие компании стимулируют сотрудников отказаться от курения

Руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова сообщила ИА НСН , что среди никотинозависимых россиян наблюдается тенденция сокращения практики курения на рабочем месте.

По ее словам, рост популярности здорового образа жизни привел к увеличению мер поддержки со стороны работодателей. Многие компании стимулируют работников отказаться от вредной привычки.

«Путем введения дополнительных оплачиваемых дней к отпуску, сокращая время работы в пятницу, а также с помощью различных бонусов», — пояснила эксперт.

Она также отметила, что лишь небольшая доля респондентов (около 9%) работают в организациях, где действует полный запрет на курение.