Аналитик Голованова рассказала, все многие компании стимулируют сотрудников отказаться от курения
Руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова сообщила ИА НСН, что среди никотинозависимых россиян наблюдается тенденция сокращения практики курения на рабочем месте.
По ее словам, рост популярности здорового образа жизни привел к увеличению мер поддержки со стороны работодателей. Многие компании стимулируют работников отказаться от вредной привычки.
«Путем введения дополнительных оплачиваемых дней к отпуску, сокращая время работы в пятницу, а также с помощью различных бонусов», — пояснила эксперт.
Она также отметила, что лишь небольшая доля респондентов (около 9%) работают в организациях, где действует полный запрет на курение.