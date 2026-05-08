Аналитик Гладкова объяснила, что права консьержа определяют на собрании собственников

Консьерж отвечает за порядок и безопасность в многоквартирном доме, однако его полномочия должны быть утверждены общим собранием собственников и закреплены в должностной инструкции. Об этом рассказала эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Елена Гладкова в беседе с RT .

По ее словам, контроль доступа в подъезд — одна из главных задач консьержа. Однако эти обязанности не возникают автоматически и должны быть закреплены в должностной инструкции.

Полномочия работника могут различаться: где-то он обязан записывать всех гостей в журнал, где-то — просто открывать дверь по звонку жильца. Если в инструкции сказано «контролировать доступ», а жилец лично попросил пропустить курьера, консьерж обязан подчиниться воле жильца. Если же инструкция строгая («пропускать только по звонку жильца или по списку»), тогда не пускать — его право и обязанность.