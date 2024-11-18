Аналитик Фомин назвал распространенной схемой мошенничества сообщения о банковских переводах с просьбой проверить ссылки

Одной из наиболее распространенных схем мошенничества в последнее время стали ложные сообщения о банковских переводах с просьбой проверить ссылки для подтверждения. Об этом сайту «Аргументы и факты» рассказал руководитель группы аналитиков по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин.

Перейдя по такой ссылке, интернет-пользователь рискует передать аферистам свои конфиденциальные данные и предоставить доступ в банковские приложения.

«Другой распространенный вид фишинговой атаки — „сообщение от техподдержки“ с просьбой подтвердить учетную запись, уведомлением о попытке взлома и другими похожими сообщениями», — добавил Фомин.

Аналитик призвал отказаться от ввода личных данных, если нет полной уверенности в подлинности источника. Он посоветовал россиянам установить во всех личных кабинетах двухфакторную аутентификацию.