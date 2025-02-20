Аналитик Ефанов напомнил россиянам с долгами о возможности рефинансирования кредита

В последнее время банки фиксируют увеличение количества клиентов, испытывающих трудности с погашением кредитов. Аналитик компании «Цифра брокер» Иван Ефанов в беседе с Life предупредил о рисках накопления долгов.

По его мнению, соблазн брать новые кредиты на покупку вещей, таких как телефоны или мебель, может привести к образованию множества задолженностей, вызывая состояние депрессии или отрицания реальности. Для предотвращения такой ситуации он рекомендует сначала провести оценку своего финансового положения, составив мини-баланс доходов и расходов.

Ефанов советует начинать с погашения кредита с самой высокой процентной ставкой, постепенно переходя к долгам с меньшими процентами. В некоторых случаях психологический комфорт для людей требует другого подхода: они предпочитают сначала закрыть мелкие задолженности, чтобы почувствовать прогресс, добавил аналитик.

Еще одним решением может стать рефинансирование кредитов, позволяющее объединить все существующие займы в один новый кредит, отметил эксперт.