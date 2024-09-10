Аналитик Делицын: уход облачного сервиса для создания сайтов Wix не станет проблемой для россиян

Облачный сервис для создания сайтов Wix ограничит доступ для россиян. Это не станет проблемой для соотечественников и никак не ударит по бизнесу, сообщил аналитик «Финам» Леонид Делицын в беседе с «Национальной службой новостей».
По словам специалиста, переход на другой сервис займет две недели, российские хостинги легко справятся с этой задачей. Ничего страшного после ухода Wix не случится, его аналогов на рынке сейчас достаточно, добавил Делицын.
Отмечается, что блокировка сервиса затронет как платные, так и бесплатные аккаунты пользователей из России.
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