Аналитик Делицын: уход облачного сервиса для создания сайтов Wix не станет проблемой для россиян

Облачный сервис для создания сайтов Wix ограничит доступ для россиян. Это не станет проблемой для соотечественников и никак не ударит по бизнесу, сообщил аналитик «Финам» Леонид Делицын в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам специалиста, переход на другой сервис займет две недели, российские хостинги легко справятся с этой задачей. Ничего страшного после ухода Wix не случится, его аналогов на рынке сейчас достаточно, добавил Делицын.

Отмечается, что блокировка сервиса затронет как платные, так и бесплатные аккаунты пользователей из России.