Аналитик Чумаков призвал инвестировать в маркетинг для повышения привлекательности российских игрушек

Минпромторг РФ планирует ввести новые меры поддержки для российских производителей игрушек. Одной из инициатив станет компенсация затрат на покупку лицензий на героев отечественных мультфильмов. В беседе с радиостанцией Sputnik ситуацию прокомментировал генеральный директор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков.

По его словам, рынок игрушек имеет большой потенциал для продукции, созданной по мотивам российских мультфильмов и сказок.

«Производители будут заинтересованы в том, чтобы их продукция была представлена в продаже в разных городах Российской Федерации, а желательно и за пределами», — отметил эксперт.

Чумаков считает, что для увеличения спроса на игрушки с российскими персонажами необходимо инвестировать в маркетинг. Господдержка позволит производителям перераспределить средства в маркетинговый бюджет, чтобы формировать рынок с отечественной продукцией. Уровень патриотизма растет, и отношение к товарам российского производства меняется в лучшую сторону.