Аналитик Черный напомнил, что изучение общественного мнения никогда не было прерогативой иностранных компаний

С 1 марта текущего года вступает в силу новый закон, запрещающий иностранным компаниям проводить исследования рынков товаров и анализировать покупательское поведение жителей России. В беседе с ИА НСН ситуацию прокомментировал директор по стратегическим коммуникациям Brand Analytics Василий Черный.

По его словам, отечественный рынок уже обладает достаточным потенциалом для самостоятельного решения этих задач.

«Изучение общественного мнения никогда не было прерогативой иностранных компаний. ВЦИОМ и ФОМ всегда обеспечивают нас цифрами, в которые мы верим», — подчеркнул специалист.

Кроме того, Черный обратил внимание на развитие новых отечественных технологий, позволяющих эффективно собирать и обрабатывать необходимую информацию.