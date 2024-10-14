Аналитик Бобков спрогнозировал отсутствие изменений в ценах на новостройки

Руководитель управления маркетинга и аналитики ASTERUS Денис Бобков дал прогноз по ценам на первичную недвижимость. В данной сфере вряд ли произойдут существенные изменения, отметил эксперт в беседе с Life.
По его словам, стоимость квартир в новостройках повышать не станут.
«У девелоперов нет возможности предоставлять и какие-то массовые скидки. <…> Дорожают стройматериалы, растет стоимость работ. Это отражается на себестоимости строительства», — пояснил аналитик.
Он отметил, что падать ценам уже некуда. Особенно сильно данная ситуация касается объектов, которые не относятся к элитному или премиальному жилью.
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