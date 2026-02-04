Аналитик Блисс рассказал, что не стоит бездумно хранить или выкидывать неиспользуемые карты

Заместитель руководителя по информационной безопасности в «Сравни» Никита Блисс рассказал RT о правилах утилизации неиспользуемых банковских карт.

По словам специалиста, не следует бездумно хранить или выкидывать такие карты.

«Чтобы избежать рисков, необходимо деактивировать карту (заблокировать через банк или мобильное приложение) и физически уничтожить ее, разрезав чип и магнитную полосу», — объяснил эксперт.

Блисс также обратил внимание на кредитные карты, выданные в качестве дополнения к основным продуктам. Даже если картой не пользоваться, банк вправе списать плату за обслуживание через год, что может испортить кредитную историю.