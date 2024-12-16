Аналитик Беспалов опроверг заявления о том, что качественный дженерик может быть дешевле оригинала на треть

Аналитик фармрынка, директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с изданием kp.ru опроверг заявления о том, что качественный дженерик может быть дешевле оригинального лекарства в среднем на треть.

Эксперт пояснил, что чем меньше времени прошло после истечения срока патента на оригинальное лекарство, тем дороже будут такие препараты.

«Сначала они могут уступать в цене оригиналу всего на 15-20%. Но дальше количество компаний, взявшихся за производство дженериков, растет», — добавил Беспалов.

Через 10 лет цена на дженерики может стать меньше, чем у оригинала в несколько раз, однако это не означает, что качество препарата будет хуже.

Доктор медицинских наук Алексей Березников объяснил читателям, что дженерики являются основным способом сделать лекарства доступными для широкого круга пациентов.