Аналитик Беспалов назвал заблуждением заявления о том, что качественный дженерик может быть дешевле оригинала на треть

В российских аптеках доминируют дженерики — аналоги оригинальных лекарств, выпускаемые после истечения срока патента на оригинал. Они должны быть более доступными по цене. Аналитик фармацевтического рынка Николай Беспалов разъяснил KP.RU , что заявления о том, что качественный дженерик может быть дешевле оригинала на треть, являются заблуждением.

Беспалов отметил: «Как правило, чем меньше времени прошло после истечения срока патента на оригинальное лекарство и начала выпуска дженериков, тем дороже такие препараты».

Изначально разница в цене составляет около 15–20%. Со временем, когда увеличивается конкуренция, цена дженериков снижается, но их качество остается неизменным. Эффективность и безопасность дженериков строго проверяются по государственным стандартам. Производитель обязан доказать, что его препарат идентичен оригиналу по действующему веществу, способу действия и усвоению организмом.