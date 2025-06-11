Аналитик Беляев заявил, что легализация фирм-матрешек позволит пренебрегать законом

Комитет Госдумы по государственному строительству одобрил внесение поправок в Гражданский кодекс России, позволяющих создавать фирмы-матрешки. По словам финансового аналитика Михаила Беляева, эта мера может привести к росту злоупотреблений законом и уходу компаний от государственных обязательств, включая налоговые платежи и регулирование цен. Своим мнением эксперт поделился с сайтом «Ридус» .

Подобная практика подразумевает владение одной организацией стопроцентным пакетом акций другой компании, которая сама является владельцем третьей организации. Считается, что это позволит российским компаниям адаптироваться под условия международных санкций.

«Мне эта инициатива не нравится, поскольку к подобным ухищрениям, как правило, прибегают в тех случаях, когда нужно уйти от государственного регулирования. Речь идет об уплате налогов, ценообразовании и так далее. Таким образом, фирмы-матрешки — это структуры, позволяющие пренебрегать законом», — считает специалист.

Как отметил Беляев, легализация фирм-матрешек способна спровоцировать правовые проблемы и ослабление контроля государства над бизнесом.