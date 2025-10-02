Аналитик Беляев указал на последствия введения НДС на операции с банковскими картами в России

Финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал «Ридусу» о последствиях введения НДС на операции с банковскими картами в России.

Правительство РФ внесло в Государственную думу законопроект об отмене освобождения от НДС для операций с банковскими картами и услуг компаний, которые занимаются передачей и обработкой данных между участниками расчетов.

Беляев отметил, что это приведет к росту цен в стране. По его словам, это станет проинфляционным фактором, несмотря на то, что доля банковских карт в общем обороте невелика.

Финансовый аналитик добавил, что пользователи карт могут столкнуться с повышением комиссий от банков. Бесплатные услуги могут стать платными, а за уже платные услуги может вырасти цена.

По мнению Беляева, такой шаг правительства предсказуем в условиях дефицита бюджета.