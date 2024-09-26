Аналитик Беляев раскритиковал идею убрать иностранный язык из экзаменов для экономистов

Минобрнауки РФ предложило убрать иностранный язык из вступительных экзаменов в вузах на такие специальности, как менеджмент и экономика. В беседе с «Ридусом» идею прокомментировал финансовый аналитик Михаил Беляев.
По его мнению, экономист без соответствующих знаний — «это просто несерьезно». В результате можно остаться без важной информации, издаваемой за рубежом, пояснил эксперт.
«Понимаю отношение к коллективному Западу, но есть же и Китай», — высказался Беляев.
Он также добавил, что именно иностранные языки помогают специалистам формировать более широкий взгляд на вещи.
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