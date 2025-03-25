Аналитик Беляев: масштабная приватизация в России может повторить политику Тэтчер

Финансовый аналитик Михаил Беляев прокомментировал предложение главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина. По его мнению, необходимо привлечь 55 триллионов рублей, размещенных на депозитах, на фондовый рынок для покупки акций ведущих компаний в рамках «большой приватизации», сообщил « Ридус ».

По словам Беляева, приватизация предприятий за счет депозитов будет выгодна россиянам с крупными сбережениями. А вот людям, имеющим скромные накопления, лучше обратить внимание на другие инструменты для инвестирования.

«В Великобритании, когда премьер-министр страны Маргарет Тэтчер объявила масштабную приватизацию, огромное количество акций было распылено среди мелких держателей», — напомнил эксперт.

Граждане быстро поняли, что владение такими ценными бумагами бесполезно. Они начали продавать свои акции, позволяя крупным инвесторам получить значительные доли в компаниях. В России может произойти нечто подобное, пояснил аналитик.