Аналитик Бадалов отметил, что Госдуме следует уточнить закон о банках вместо наказания их за блокировки

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев призвал премьер-министра России Михаила Мишустина ввести «четкие правила» для банков при блокировке счетов за подозрительные операции. Однако экономист и финансовый аналитик Лазарь Бадалов считает, что проблема с блокировками счетов лежит глубже — в плохо прописанном разделе федерального закона 115-ФЗ, регулирующего банковские операции. Об этом сообщило издание «Ридус» .

Он отметил, что условия для блокировки носят строго формальный характер и прописаны очень абстрактно.

Бадалов подчеркнул, что законодателям следует сначала внести уточнения в законы, а не вводить ответственность для банков.

«Здесь бы законодателям сначала не ответственность для банков вводить, а внести уточнение в законы — может быть, поработать с Центральным банком и разработать какие-то подзаконные нормативные акты, где уточнялись бы более детально критерии мошеннической операции», — сказал он.