Аналитик Антонов назвал происходящее с кредитными картами классической стратегией банков по самосохранению

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в разговоре с RT назвал происходящее с кредитными картами в России классической стратегией банков по самосохранению в экстремальных условиях.

Ранее СМИ писали, что клиенты некоторых российских банков пожаловались на финансовые учреждения, так как они начали сокращать лимиты по кредитным картам.

По словам эксперта, Центробанк поставил банки в сложные условия, которые заключаются в следующем: они не могут иметь более 15% клиентов, которые тратят больше половины своего дохода на погашение кредитов.

«Проще говоря, банкам запретили слишком активно давать деньги людям, которые вряд ли смогут их вернуть», — сказал Антонов.

С помощью ограничения по лимитам банки «избавляются» от потенциально проблемных клиентов, пояснил аналитик.