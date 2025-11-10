Аналитик «Альфа-Форекс» Шнейдерман спрогнозировал рост цен на золото после Нового года

Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в беседе с RT заявил, что золото может обновить максимум цены и достичь диапазона 4,3–4,5 тысячи долларов за тройскую унцию.

Специалист отметил, что утренняя стоимость фьючерса на золото достигла 4,05 тысячи долларов. По его мнению, коррекционный период после резкого роста с августа по октябрь может продлиться до конца текущего года.

К началу следующего года золото сохранит тенденцию к росту и сможет обновить исторический максимум в размере 4380 долларов, продолжил аналитик. Этому будут способствовать дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики ФРС США, тарифная политика и дисбаланс на долговых рынках США, Великобритании и ключевых стран ЕС.