Аналитик Аитов посоветовал проверять банковские выписки, чтобы избежать автоматического списания за ненужную подписку

Председатель комиссии по безопасности финансового рынка Совета Торгово-промышленной палаты России Тимур Аитов в интервью KP.RU дал рекомендации по предотвращению нежелательных списаний за подписки.

Эксперт советует начать с проверки банковской выписки. Если обнаружится подписка, которую вы давно не используете, но за которую продолжают списывать деньги, ее следует аннулировать.

Аитов также рекомендует завести список всех важных аккаунтов, таких как банковские сервисы, Госуслуги, облачные диски и криптокошельки. Логины, пароли и ответы на контрольные вопросы следует хранить в безопасном месте. Например, можно положить их в конверт, запечатать и отдать на хранение нотариусу или близкому родственнику. Это позволит сохранить доступ к важной цифровой информации в случае непредвиденных обстоятельств.

Кроме того, эксперт подчеркнул необходимость принятия более глубоких мер для решения проблемы пробных подписок. По его мнению, необходимо не только запретить автоматическое списание средств, но и ввести обязательное уведомление за три дня до списания, а также обеспечить возможность отписаться одним кликом.