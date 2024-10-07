Аналитик аграрного рынка Холод не увидел ничего катастрофического в снижении урожая зерновых в этом году

Доктор экономических наук, аналитик аграрного рынка Леонид Холод в беседе с  радио Sputnik сообщил, что ничего катастрофического в том, что урожай зерновых и бобовых с учетом весенних заморозок в этом году будет меньше, нет.

Эксперт привел цифры, в которых говорится, что аграрии добудут около 120-130 миллиона тонн зерновых и бобовых.

«Всего ресурсы зерновых и бобовых с учетом переходящих с прошлого года остатков должны составить 150 млн тонн», — добавил Холод.

По его словам, этого вполне достаточно, чтобы покрыть внутренний рынок.

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