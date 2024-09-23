«Амурский тигр»: при встрече с хищником нужно отогнать его огнем или залезть на дерево

Специалисты АНО «Центр „Амурский тигр“» рассказали жителям Дальнего Востока, как действовать при встрече с полосатым хищником. Туристам и грибникам следует передвигаться по лесу группами, отметили эксперты в беседе с «ФедералПресс».
При обнаружении следов зверя необходимо начать шуметь. Громкие разговоры и звон металлических предметов помогут отпугнуть животное.
Если тигр приближается, нужно отогнать его огнем или забраться на дерево. Лучше иметь под рукой сигнальные ракеты, перцовые баллончики и фальшфейеры.
Дуров обезопасил поиск Telegram от преступников
Центр подготовки сборных команд по баскетболу во Внукове создаст свыше 200 рабочих мест
Тендер на капремонт общежития колледжа объявили в Красногорске
Героя России назначили и. о. министра по делам молодежи в Якутии
Сборная Подмосковья заняла 2-е место на первенстве России по биатлону
Фейк: российские бойцы могут уничтожить заповедник «Каменные Могилы» в ДНР
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте