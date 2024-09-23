«Амурский тигр»: при встрече с хищником нужно отогнать его огнем или залезть на дерево

Специалисты АНО «Центр „Амурский тигр“» рассказали жителям Дальнего Востока, как действовать при встрече с полосатым хищником. Туристам и грибникам следует передвигаться по лесу группами, отметили эксперты в беседе с «ФедералПресс».

При обнаружении следов зверя необходимо начать шуметь. Громкие разговоры и звон металлических предметов помогут отпугнуть животное.

Если тигр приближается, нужно отогнать его огнем или забраться на дерево. Лучше иметь под рукой сигнальные ракеты, перцовые баллончики и фальшфейеры.

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