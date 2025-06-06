Амурский тигр похитил фотоловушку в Приморье

Амурский тигр унес оборудование для наблюдения в национальном парке «Земля леопарда» Приморского края. Происшествие случилось зимой, однако обнаружили пропажу только сейчас. Об этом сайту телеканала «Звезда» сообщила пресс-служба заповедника.

Виктор Сторожук, сотрудник научного отдела, проводивший проверку камер, заметил отсутствие одной из них. Причина исчезновения выяснилась после анализа данных с других устройств. На записи видно, как полосатый хищник уходит с камерой в зубах.

«Поиски не увенчались успехом. Фотоловушка и материалы с нее потеряны. Это не первый случай, когда обитатели дикой природы проявляют интерес к технике», — отметил Сторожук.

Ученый добавил, что кроме тигров, фотоловушки часто привлекают медведей. Подобные случаи фиксируются в заповеднике регулярно, подчеркивая любопытство животных к человеческим устройствам.