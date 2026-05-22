Амурская область запланировала увеличение производства сои

Амурская область стремится к 2030 году производить два миллиона тонн сои в год и перерабатывать 80% урожая на месте. Об этом рассказал заместитель председателя Правительства Амурской области – министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков в открытой студии «ФедералПресс» на полях АмурЭкспо-2026.

По итогам прошлого года регион произвел 1 740 тысяч тонн сои, что составляет 19% от общего объема по России. Турков отметил, что Амурская область является основным регионом по производству сои в стране.

Одним из ключевых событий года стал запуск завода по переработке сои мощностью 1 миллион тонн в год. После ввода новых мощностей структура экспорта изменится: производство и экспорт соевого масла и шрота должны вырасти в четыре раза к 2027 году.

Также в регионе активно развивается молочное производство. По словам Туркова, молочная продукция Амурской области востребована во всех субъектах Дальневосточного федерального округа и считается самой вкусной и полезной.

За последние восемь лет в регионе построили три мегафермы, еще две планируют ввести в эксплуатацию в 2026–2027 годах. Параллельно область наращивает производство кукурузы, потенциал которой оценивается в миллион тонн в год.

Главным рынком сбыта продуктов переработки остается Азия. При этом регион работает над диверсификацией экспорта, чтобы снизить зависимость от одного покупателя. Южная Корея и Япония уже готовы закупать те культуры, которые Китай берет непостоянно, в первую очередь кукурузу.